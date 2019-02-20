Son Dakika Haberleri: Kgc Kurucu Başkanı Mahmut Sabah Hayatını Kaybetti

Kgc Kurucu Başkanı Mahmut Sabah Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) kurucularından ve kurucu başkanı Mahmut Sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayata veda etti.

Kgc Kurucu Başkanı Mahmut Sabah Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) kurucularından ve kurucu başkanı Mahmut Sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayata veda etti.

KGC tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında; "Acımız büyük. Kayseri basın tarihi önemli bir ismini kaybetmiştir. Mahmut ağabey 60 yılı aşan mesleki birikimi ile bu şehirde gazetecilik yapmış, hemen herkesin örnek aldığı saygı duyduğu bir isimdi. Sadece gazeteci olarak değil, yaşantısı ile de örnek bir insandı. Ani vefatı hepimizi üzmüştür. Eşi, çocukları ve camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mahmut Sabah adı Kayseri basın tarihindeki seçkin yerini her zaman muhafaza edecektir" şeklinde konuştu.

Mahmut Sabah kimdir:

1938 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Gazeteciliğe 1954 yılında Yeni Kayseri Gazetesi'nde başladı. Yerel gazetelerde muhabir ve yazı işleri müdürlükleri yaptı. 1958 yılında Hürriyet Gazetesi Kayseri muhabirliğine başladı. Bu gazetede 35 yıl muhabir, büro şefi ve bölge temsilcisi olarak çalıştı. Bu süreçte önemli gazetecilik olaylarına imza attı. 27 Mayıs 1960 sonrası Yassıada'da yargılanıp, Kayseri cezaevine getirilen aralarında merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da bulunduğu hükümet üyeleri ve milletvekilleriyle haber ve röportajlar yaptı. 17 Eylül 1967 günü 41 sporseverin ölümüyle sonuçlanan Kayserispor- Sivasspor maçı olaylarını, 1969'da TÖS adıyla bilinen Türkiye Öğretmenler Sendikası genel kurulu nedeniyle çıkan ve ülke gündemine oturan olayları tarafsız ve objektif bir bakışla gazetesine taşıdı. Mart 1971'de THKO eylemcisi Deniz Gezmiş'in Gemerek'te yakalandığı sırada olay yerindeki tek gazeteciydi. Yazı ve fotoğrafları Hürriyet Gazetesi'nin yıldırım baskılarında yer alırken, 'Yılın Gazetecisi' seçildi. 1980 yılında bir grup arkadaşı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni kurdu. 1980-88 yılları arasında KGC'nin başkanlığını yaptı. 1975-1998 yılları arasında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) temsilciliği görevinde bulundu. 1996 yılında Hürriyet Haber Ajansı'ndan ayrıldıktan sonra Dünya Gazetesi'nde ekonomi ağırlıklı yazılar yazdı. Sabah evli 3 çocuk babasıydı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

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