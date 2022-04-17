KGİD Başkanı Serap Karaoğlu'nun acı günü - Son Dakika
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KGİD Başkanı Serap Karaoğlu'nun acı günü

17.04.2022 19:02
KGİD Başkanı Serap Karaoğlu'nun acı günü

Karabük Gazeteciler ve İletişimciler Derneği (KGİD) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu'nun hayatını kaybeden annesi Pakize Kiraz'ın cenazesi toprağa verildi.

Karabük Gazeteciler ve İletişimciler Derneği (KGİD) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu'nun hayatını kaybeden annesi Pakize Kiraz'ın cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlıklarından dolayı 77 yaşında yaşamını yitiren Kiraz'ın cenazesi, Kayabaşı Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden Serap Karaoğlu, güçlükle ayakta durabildi.

Kılınan cenaze namazına, Kiraz ve Karaoğlu ailesi, yakınları ve akrabaları ile Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, protokol üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Pakize Kiraz'ın cenazesi daha sonra memleketi Ankara'ya götürülerek Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
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Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KGİD Başkanı Serap Karaoğlu'nun acı günü - Son Dakika


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