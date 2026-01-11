KGK'dan Konkordato Suistimallerine Cezalar - Son Dakika
Ekonomi

KGK'dan Konkordato Suistimallerine Cezalar

11.01.2026 12:16
KGK, 10 denetim kuruluşunun iznini iptal etti ve 14 kuruluşa 82 milyondan fazla ceza verdi.

Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, konkordato taleplerine ilişkin süreçler, İcra ve İflas Kanunu ile düzenleniyor. Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir şirket, gereken ödemeyi yapmak veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyor.

Konkordato talebinde bulunacak şirketler, borçlarını nasıl ödeyeceğine ilişkin bir ön proje hazırlıyor. Bu konkordato ön projesi, KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartları'na göre denetleniyor. Denetim sonucunda, sürece ilişkin bir "makul güvence raporu" hazırlaması ve konkordato talebinde bulunulurken ilgili mahkemeye sunulması gerekiyor. Bu raporlar, konkordato davalarında büyük önem taşıyor. Bu nedenle, denetimlerle ilgili olarak denetim kuruluşu tarafından kuruma bildirim yapılması şartı bulunuyor.

KONKORDATO İŞLERİNİ DENETİM KURULUŞLARINI ÜSTLENİYOR

KGK de konkordato denetimlerine ilişkin inceleme işlemlerini yürütüyor. Yapılan incelemelerde, kuruma bildirilmeyen çok sayıda konkordato denetimi olduğu görüldü. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 olurken bunlardan sadece 2 bin 83'ünün kuruma bildirildiği tespit edildi. KGK'ye bildirilen denetimlerin yüzde 87'sinin sadece 16 denetim kuruluşu tarafından yapıldığı belirlendi. Bu da konkordato işlerinin belirli denetim kuruluşlarında yoğunlaştığını gösterdi.

UYGUN KANIT OLMADAN RAPOR DÜZENLENDİ

KGK'nin incelemelerinde, raporların 1-7 gün gibi kısa sürede hazırlandığı, 5 bin-10 bin lira gibi işin niteliğiyle örtüşmeyecek bedellerde denetim sözleşmelerinin düzenlendiği, yeterli ve uygun denetim kanıtları toplanmadan rapor düzenlendiği görüldü. KGK, bu tespitler üzerine söz konusu denetim kuruluşlarına çeşitli müeyyideler uygulama kararı aldı.

Buna göre, 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi, 1 denetim kuruluşunun konkordato denetim yetkisi 2 yıl, 3 sorumlu denetçinin ve 4 denetçinin faaliyet izni 2 yıl askıya alındı. 3 denetim kuruluşu ve 1 sorumlu denetçiye uyarı yaptırımı uygulandı, 14 denetim kuruluşuna toplamda 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası verildi. KGK, konkordato raporlarına ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

YETKİ SINIRLAMASI YAPILDI

KGK, bu sürece ilişkin idari düzenlemeler de yaptı. Buna göre, konkordato denetimleri sadece denetime yetkili kuruluşlarca yapılması kararlaştırıldı. Faaliyet izni iptal edilen denetim kuruluşlarının ortak ve yöneticilerinin de 3 yıl süreyle konkordato işi üstlenmesi yasaklandı. Yetkilendirilen denetim kuruluşlarının bu yetkiye sahip olarak 3 yıl süreyle denetim faaliyetlerinde bulunduktan sonra konkordato işi üstlenmesine yönelik karar alındı.

"SUİSTİMALİ ÖNLEYECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kamu Gözetimi Kurumunun, konkordato denetimi yapan kuruluşlara ilişkin süreci titizlikle yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Konkordato müessesini suistimal eden firmalara ve aracılarına yönelik cezaları ağırlaştırmak için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz. Adalet Bakanlığımızla bu konuda ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Konkordato sürecinin daha sağlıklı işlemesi ve amacına uygun olarak şirketlerin iflastan kurtulmasına imkan sağlayacak şekilde işletilmesine yönelik adımları atıyoruz."

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.