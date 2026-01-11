Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, konkordato taleplerine ilişkin süreçler, İcra ve İflas Kanunu ile düzenleniyor. Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir şirket, gereken ödemeyi yapmak veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyor.
Konkordato talebinde bulunacak şirketler, borçlarını nasıl ödeyeceğine ilişkin bir ön proje hazırlıyor. Bu konkordato ön projesi, KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartları'na göre denetleniyor. Denetim sonucunda, sürece ilişkin bir "makul güvence raporu" hazırlaması ve konkordato talebinde bulunulurken ilgili mahkemeye sunulması gerekiyor. Bu raporlar, konkordato davalarında büyük önem taşıyor. Bu nedenle, denetimlerle ilgili olarak denetim kuruluşu tarafından kuruma bildirim yapılması şartı bulunuyor.
Buna göre, 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi, 1 denetim kuruluşunun konkordato denetim yetkisi 2 yıl, 3 sorumlu denetçinin ve 4 denetçinin faaliyet izni 2 yıl askıya alındı. 3 denetim kuruluşu ve 1 sorumlu denetçiye uyarı yaptırımı uygulandı, 14 denetim kuruluşuna toplamda 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası verildi. KGK, konkordato raporlarına ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kamu Gözetimi Kurumunun, konkordato denetimi yapan kuruluşlara ilişkin süreci titizlikle yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Konkordato müessesini suistimal eden firmalara ve aracılarına yönelik cezaları ağırlaştırmak için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz. Adalet Bakanlığımızla bu konuda ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Konkordato sürecinin daha sağlıklı işlemesi ve amacına uygun olarak şirketlerin iflastan kurtulmasına imkan sağlayacak şekilde işletilmesine yönelik adımları atıyoruz."
Son Dakika › Ekonomi › KGK'dan Konkordato Suistimallerine Cezalar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?