Son Dakika Haberleri: Khabib nurmagomedov, poirier'i devirdi
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Khabib nurmagomedov, poirier'i devirdi

42 dakika önce

Rus karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov, Amerikan Dustin Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını da kazanmış oldu.

Khabib nurmagomedov, poirier'i devirdi, System.String[]

Rus karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov, Amerikan Dustin Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını da kazanmış oldu.

Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Khabib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak, UFC başkanına sarıldı.

Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.

Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.

Khabib Nurmagomedov, Abu Dabi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:50 Kaynak: DHA
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