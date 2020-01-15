Kibar: "Fatsa artık çöp kokmayacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kibar: 'Fatsa artık çöp kokmayacak' - Son Dakika

Kibar: "Fatsa artık çöp kokmayacak"

6 saat önce

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa'nın en önemli sorunlarından biri olan çöp sorununu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Kibar:

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa'nın en önemli sorunlarından biri olan çöp sorununu çözüme kavuşturduklarını söyledi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ayazlı Mahallesi'ndeki çöp toplama alanının kapatılmasından sonra çevreye uyumlu ıslah çalışmalarının başlatıldığı alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Sefa Okutucu, Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü Tuğberk Erarslan, Kimya Mühendisi Ayten Çalış ve Biyolog Burçak Köken ile rehabilitesine başlanan eski çöp alanında incelemelerde bulundu.


Başkan Kibar burada yaptığı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çöp konusunda desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ettiklerini belirterek, "Eski çöp alanın çevreye tekrar uyumlu hale getirip rehabilite edilip yeşil alana dönüştürülmesi için gerekli talimatları verdim. En kısa süre içinde bu alan ağaçlandırılacaktır" dedi.


Başkan Kibar inceleme sonunda yaptığı açıklamada, "Yönetime geldikten sonra Fatsa'da her sorunun, her problemin muhatabı biz olacağız demiştik. Ben ve arkadaşlarım Fatsa sevdası, Fatsa aşkı ile hemhal olurken; elbette bir takım sorunlar, sıkıntılar çözülmesi gereken acil konular olduğunu biliyorduk. Göreve geldikten hemen sonra stratejik eylem planını hazırlayarak çalışmalarımızı başlattık. ve bu kapsamda, Fatsa'nın en önemli sorunlarından biri olan çöp sorununu çözüme kavuşturduk" diye konuştu.


"Fatsa'ya bir daha çöp dökülmeyecek"


Çöpün Fatsa'ya dökülmemesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile yapmış oldukları istişareler sonucu Fatsa'da bulunan ve Fatsa'nın en önemli sorunlarından biri olan çöp toplama alanının kapatılmasına karar verildiğini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Şimdi ise bu alanın ıslah çalışmalarını başlattık. Bundan sonra Fatsa'da toplanan çöplerin Ünye'nin Cevizdere mevkisinde en son teknoloji ile inşa edilen 'çöp ayrıştırma tesisinde ayrıştırıldıktan sonra Çaybaşı- İlküvez'de bulunan toprağa ve çevreye en küçük bir zarar vermeyen düzenli depolama alanına götürüleceğini belirtmiştik. Bu alanın ise çevreye tekrar uyumlu hale getirip rehabilite edilip yeşil alana dönüştürülmesi için gerekli talimatları verdim. En kısa süre içinde bu alan ağaçlandırılacaktır" şeklinde konuştu. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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