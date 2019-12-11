Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Son Dakika

Rize'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 59 gaziye madalya ve berat takdim edildi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen törende yaptığı konuşmada, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihte kırılma noktası olduğunu söyledi.

Kıbrıs gazileri adına konuşan Mehmet Duman ise 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerin unutulmadığını belirterek, "Kardeşlik köprülerini görmüş olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz." dedi.

Kıbrıs halkının uğradığı zulümlere "dur" diyen Türk Mehmetçiğinin bir ferdi olmanın gururunu yaşadığını vurgulayan Duman, şunları kaydetti:

"Biz oraya vatan, namus ve bayrak için ölmeye gitmiştik. Birçoğumuz orada şehit oldu, Allah bana da gazi olmayı nasip etti. Vatan ne zaman ihtiyaç duyarsa biz gaziler olarak canımız ve kanımızla hazırız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 45 yıl geçti. Kıbrıs hükümeti ve Kıbrıs halkının bizi unutmamış olmamasının heyecanını ilk günkü gibi yaşıyoruz. Kardeşlerimiz bunca yıla rağmen unutmamış ve bizleri ödüllendirmiş. Bu madalya ve beratları yaşadığımız sürece göğsümüzü gere gere yakamızda taşıyacağız."

Törende, harekata katılan 59 gazi ve yakınına Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene, gaziler ile yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş, Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu ve diğer davetliler katıldı.