Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
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Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

1 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Diyarbakırlı gazilere madalyaları Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından takdim edildi.

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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Diyarbakırlı gazilere madalyaları Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından takdim edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında, milli mücadeleye katılan Diyarbakırlı gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından madalya ile onurlandırıldı.

"O günün kahramanlarıyla onur duyuyoruz"

Madalya tevcih töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından milli mücadele dolayısıyla onurlandırılan ve bu ödülü, bu onuru hak eden Diyarbakırlı gazilerle bir arada olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bu büyük milletin her bir ferdi annesinden aldığı helal sütle, babasından aldığı hayır duasında en değerli varlığı canı, hayatı ondan daha değerli olan ve bizim için vazgeçilmez olan değerler uğruna feda etmeyi en büyük makam ve mertebe addetmişiz. Bu büyük millet her dem ve her zaman varlığına, bekasına, değerlerine ve kutsallarına dönük bütün tehditler ve ihanetler karşısında böyle bir duruşu sergileyebilmiş bir millettir. Akdeniz'in en büyük üçüncü adası olan Kıbrıs, 1575'te 3. Selim Han zamanında o muazzez ordunun komutanı Lala Mustafa Paşa tarafından fethedildi. Fethin sonrasında Kıbrıs'ın genelinde hakim ve hüküm olan huzur, barış ve güven ortamı 1914 yılına kadar devam etmiştir. Adada barış içerisinde yaşayan, ama artık varlığına tahammül edilmeyen Türk varlığını yok edilmesine dönük sistematik bir şekilde yok etme, katliam etme ve Türk kimliğini ve varlığını Kıbrıs'tan silme gayretleri başladı. Gerek 20 Temmuz'da birinci Barış Harekatı, gerekse 14 Ağustos'ta ikinci Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs'a tıpkı 1514'te tesis edildiği gibi sadece bize değil, yaşayan herkese huzur, güvenliği ve esenliği getirdi. Bugün karşımızda bulunan o günün kahramanları gazilerimizle onur duyuyoruz. Sağ olun, var olun" dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun açıklamalarından sonra gazilere madalyaları takdim edildi.

Devlet Su İşleri toplantı salonunda gerçekleşen madalya tevcih törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, gaziler ve gazi yakınları katıldı. - DİYARBAKIR
Basri Güzeloğlu, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:48 Kaynak: İHA
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