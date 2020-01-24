Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın (67) cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın (67) cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.


Akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Bayrak'ın cenazesi, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Yeni Cami'ye getirildi.

Bayrak için düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Bayram Gale, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tanrısevdi, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayrak'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Başköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Mehmet Bayrak, Kıbrıs, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi
Son Dakika: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ Doğanyol'da bir kişi hayatını kaybetti Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:15:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]