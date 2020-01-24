Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın (67) cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.



Akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Bayrak'ın cenazesi, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Yeni Cami'ye getirildi.

Bayrak için düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Bayram Gale, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tanrısevdi, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayrak'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Başköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.