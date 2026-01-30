İzmir'in Bayındır ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Muammer Özçıtır, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kanser nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybeden Özçıtır için Fırınlı Mahallesi Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda camiye getirildi.
Özçıtır'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fırınlı Mezarlığı'nda defnedildi.
Törende Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Özçıtır'ın oğlu Mustafa Özçıtır'a Türk bayrağını öperek teslim etti.
Cenaze törenine Özçıtır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Muammer Özçıtır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?