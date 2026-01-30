Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, 74 yaşında vefat etti

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi ünvanı alan Samsunlu Murat Dereli, 74 yaşında vefat etti. Dereli, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1974/1 tertip olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan, 4 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Murat Dereli için Samsun Merkez Büyük Cami'de cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Dereli'nin naaşı, kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda askeri törenle defnedildi.

Cenaze törenine Dereli ailesinin yanı sıra Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, EMŞAV üyesi gazi polis memuru Hasan Yıldız, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN