Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, 74 yaşında vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, 74 yaşında vefat etti

Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, 74 yaşında vefat etti
30.01.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı gazi Murat Dereli, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi ünvanı alan Samsunlu Murat Dereli, 74 yaşında vefat etti. Dereli, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

1974/1 tertip olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan, 4 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Murat Dereli için Samsun Merkez Büyük Cami'de cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Dereli'nin naaşı, kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda askeri törenle defnedildi.

Cenaze törenine Dereli ailesinin yanı sıra Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, EMŞAV üyesi gazi polis memuru Hasan Yıldız, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Yerel Haberler, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, 74 yaşında vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:56:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, 74 yaşında vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.