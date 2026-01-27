Kıbrıs Gazisi Salih Akdağ Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Salih Akdağ'ın (73) cenazesi, İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akdağ için askeri tören düzenlendi.
Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Hamdibey Camisi'ne getirildi.
Akdağ'ın naaşı, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'nda defnedildi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, gazetecilere, dernek üyelerinden Akdağ'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini ve büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Aktaşoğlu, Salih Akdağ'ın yakınlarına başsağlığı diledi. ???????
