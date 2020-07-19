Kıbrıs Gazisi Turan Güngör Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Amasya'da 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Turan Güngör'ün cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyüne getirilerek helallik alındı.
Güngör'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi.
Törene, Güngör'ün ailesinin yanı sıra Kaymakam Mustafa Berk Çelik, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazi arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.