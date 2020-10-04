Kıbrıs gazisi, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karaciğer yetmezliğinden yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Mustafa Katı'nın cenazesi için evinin bulunduğu Kurtuluş Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'nde, bugün ikindide askeri tören düzenlendi. Törene AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Denizli Merkez Komutan Vekili Piyade Albay Ergüvenç Süleyman Erdemir, Nazilli ilçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ali Akdoğan, Nazilli Garnizon Komutanı Personel Astsubay Serkan Yıldırım, gaziler ile Katı'nın eşi Aysel Katı ve diğer yakınları katıldı. Gazi Katı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda camiye getirildiğinde yakınları gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından kılınan namaz sonrası Katı'nın bir süre askerlerin omzunda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Eğriboyun Mezarlığı'na götürüldü. Gazi Katı, buradaki Gaziler Mezarlığı bölümünde toprağa verildi.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),