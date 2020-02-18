Kıbrıs Gazisi Yiğit Akşehir'de defnedildi - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Yiğit Akşehir'de defnedildi

7 saat önce

66 yaşında hayatını kaybeden Akşehirli Kıbrıs Gazisi Yusuf Yiğit, askeri törenle defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Yiğit Akşehir'de defnedildi, System.String[]

66 yaşında hayatını kaybeden Akşehirli Kıbrıs Gazisi Yusuf Yiğit, askeri törenle defnedildi.

İlçedeki Nasreddin Hoca Meydanı'nda düzenlenen Yusuf Yiğit'in cenaze törenine, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, Akşehir TSO Başkanı Ahmet Emin Makascı, Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKŞAD) Başkanı İsmail İnce, Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, CHP İlçe Başkanı Ali İlker Gencer ve İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Emre ile Gazinin ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.


Yusuf Yiğit'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yusuf Yiğit, Akşehir, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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