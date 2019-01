Kıbrıs Özgürlük Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıldı

Kıbrıs özgürlük mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 35'inci yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.

Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dr. Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer ile öğrenciler katıldı. Bu arada, özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anma Koşusu da yapıldı.



Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dr. Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük'ün anıta çelenk sunmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından yarıya indirilmesiyle devam eden tören, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın anıt özel defterini imzalaması ve konuşmasını yapmasıyla sona erdi.



Akıncı Anıt Özel Defteri'ni imzaladı



Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Akıncı şunları kaydetti:



"Aziz Doktor Fazıl Küçük, Aramızdan ayrılışınızın 35. yılındayız.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da sizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaşamınız boyunca, yeri geldikçe bir doktor, sırasında gazeteci, bir siyaset adamı ve bir lider olarak halkınıza hizmet ettiniz.



O günler büyük zorlukların yaşandığı dönemlerdir. Bu hizmetleri yaparken hep halkımızın yanında, halkımızın içinde bulundunuz. Halkımızdan hiç kopmadınız. Halkın sevgi ve saygısını kazandınız.



Tüm bu çabalarda en büyük hedef kuşkusuz bu güzel adanın Enosis ile Yunanistan'a bağlanmasının önüne geçmek ve bu topraklarda eşit ve özgür bir toplum olarak yaşama olanağına kavuşabilmekti.



Verilen mücadele sonunda geldiğimiz noktada artık geleceğimize daha güvenle bakabilecek durumdayız. Bu topraklarda tahakküm altına girmeden, temel haklarımızı koruma kararlılığı içinde ve Uluslararası hukuk çerçevesinde statü sahibi olacağımız adil ve kalıcı bir barışın kurulması mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."



"Dr. Küçük zor yıllarda toplumuna önderlik yapan önemli bir şahsiyettir"



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk toplumu için yakın tarihin oldukça sancılı geçtiğini ifade etti. Akıncı, "Sömürge idaresi döneminin daha en başlarında, gelecek endişesinin büsbütün sardığı toplum, bu dönemin sonlarından itibarense kendisini giderek can güvenliğinin de tehdit altında olduğu daha da karanlık yılların içerisinde bulmuştur" dedi.



Bir yandan özellikle eğitim ve üretim alanında ciddi sorunlar ve zorluklar yaşayan Kıbrıslı Türklerin diğer yandan can güvenliklerine yönelik saldırılara maruz kaldığını anımsatan Akıncı, "Bugün huzurunda toplandığımız merhum Doktor Fazıl Küçük, işte bu zor yıllarda toplumuna önderlik yapan oldukça önemli bir şahsiyettir" dedi.



Küçük'ün en büyük özelliğinin, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesini, sosyal ve ekonomik yaşamdaki zorlukları aşmaya dönük çalışmalarla genişletmeye gayret etmesi olduğunu belirten Akıncı, Doktor Fazıl Küçük'ün bir yandan Kıbrıslı Türklerin Ada'daki siyasal statülerini geliştirmeye ve toplumu silahlı tehditlere karşı güçlü kılmaya çalışırken, diğer yandan ise köylülerin, çiftçilerin ve işçilerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmeyi ihmal etmediğini vurguladı.



Anılarının toplandığı kitabında Doktor Fazıl Küçük'ün; 'Bu eserimi çocuklarıma, torunlarıma, mücadele arkadaşlarıma ve onların çocuklarına, davada bana en büyük hizmeti geçen ve hiçbir zaman yanı başımdan ayrılmayan Kıbrıs Türk halkına ve bilhassa köylüsüne ithaf ediyorum' dediğini hatırlatan Akıncı, bir hekim olarak özellikle yoksul insanlara verdiği karşılıksız hizmetlerin onun güçlü toplumcu yanının en belirgin örneğini oluşturduğunu söyledi.



"Doktor Küçük, halktan birisi olarak kalmayı başarmış bir liderdir"



Akıncı, dönemin zor koşullarında ekonomik ve sosyal kalkınma konusunda çaba harcamayı sürdüren Doktor Fazıl Küçük'ün özellikle yobazlığa karşı mücadelesi ve eğitime verdiği önemin, en ciddi toplumsal ihtiyacı doğru saptadığının göstergesi olduğuna işaret etti.



"Doktorun mücadelesi bugün hepimize ilham kaynağı olacak türdendir. Halkın ihtiyaçları çok yönlüdür ve sorunların tümüyle kararlılıkla mücadele edilmelidir" diyen Akıncı, bir yandan, Kıbrıs adasında eşit bir halk olarak özgürlük ve güvenlik içinde yaşanmasını sağlayacak hakkaniyetli bir çözüm için gayretleri sürdürürken, öte yandan içerideki sorunların üstesinden gelmek için el birliğiyle çalışmaktan geri durulmaması gerektiğini belirtti.



Silahlı tehdit altında olduğu dönemde bile kalkınma ve gelişme çabasından geri durmayan bir halkın şimdi oturup bekleme lüksüne sahip olmadığını söyleyen Akıncı, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Ülkemizin özellikle ekonomi, eğitim, sağlık, çevre, trafik ve asayiş konularında kaydetmesi gereken mesafeler vardır. İnançla çalışarak sorunlarımızı aşabiliriz. Başarmamamız için sebep yoktur. Bu duygularla, en zor yıllarda toplumuna önemli hizmetler veren Doktor Fazıl Küçük'ü saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." - LEFKOŞA

