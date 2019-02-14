Kıbrıs'ta Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

GÜNEY Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

GÜNEY Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.



Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Limasol Genel hastanesinde dün bir kişi daha domuz gribinden hayatını kaybetti.



Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasındai; "1 Aralık 2018'den bugüne kadar 47 ciddi vaka kaydedildi. Bunlardan 11'inin tedavisi halen devam ediyor. Hastalardan 8'i öldü, geriye kalanlar ise taburcu edildi" denildi.



KKTC ÖNLEM ALDI



KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da, sınır kapılarında önlem aldığı ve domuz gribine karşı hazırlıklı olduğu belirtildi. - Karahasan

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