Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

Kıbrıs'ta Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

26 dakika önce

GÜNEY Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kıbrıs'ta Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 8'e Yükseldi, System.String[]
GÜNEY Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. 

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Limasol Genel hastanesinde dün bir kişi daha domuz gribinden hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasındai; "1 Aralık 2018'den bugüne kadar 47 ciddi vaka kaydedildi. Bunlardan 11'inin tedavisi halen devam ediyor. Hastalardan 8'i öldü, geriye kalanlar ise taburcu edildi" denildi.

KKTC ÖNLEM ALDI

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da, sınır kapılarında önlem aldığı ve domuz gribine karşı hazırlıklı olduğu belirtildi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:02 Kaynak: DHA

Dünya
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