Kıbrıs'ta Liderler Arasında Yakınlaşma
2 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in kendisini telefonla arayıp buluşma arzusunu ilettiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in kendisini telefonla arayıp buluşma arzusunu ilettiğini açıkladı.
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla arayarak buluşma konusunda isteğini belirttiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, buluşup konuları değerlendirmekte kendisinin de yarar gördüğünü, bunu zaten daha önce de açıkladığını belirterek, Şubat'ın son haftası saptanacak bir günde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi için iki tarafın istişare içinde olacağını ifade etti. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:06 Kaynak: İHA
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