Kıbrıs Türk Kültürü Ankara'da Tanıtıldı

Ankara Kent Konseyinin "Kültürel Pasaport" projesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kültürünün tanıtılması ve kültürel diplomasi alanındaki çalışmaların ele alınması amacıyla başkentte "Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtım Günü Programı" düzenlendi.

Ankara Kent Konseyinde düzenlenen program kapsamında KKTC kadın kooperatiflerinin ürünleri, Kıbrıs mutfağından örnekler ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen "Lapta Hesap İşi" katılımcılarla buluşturuldu.

Burada konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın güçlü sivil toplum yapısı ve kadın emeğiyle şekillenen bir kent kimliğine sahip olduğunu belirterek Kent Konseyi çatısı altında 3 bin 400 sivil toplum kuruluşu, üniversiteler ve kamu kurumlarının ortak akılla çalıştığını ifade etti.

Kültürel diplomasinin yalnızca kültür değil, aynı zamanda kalkınma başlığı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Tarihin, dinin, işin, kardeşliğin, kültürün, ortak dili olan Kıbrıs kültürünü tanımak, yaşatmak, geleceğe taşımak bizim için olağanüstü bir onur. Bu buluşma bir hafızanın, bir kimliğin, bir medeniyetin buluşmasıdır aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, "Kültürel Pasaport" projesinin sadece bir kültür projesi değil, şehir markasını güçlendiren, kültür ekonomisini büyüten, yerel üretimi, sanatçıyı, sanatkarı ve turizmi destekleyen stratejik bir kalkınma hamlesi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk kültürünü, "kimliğini koruyan bir halkın sessiz ama onurlu destanı" olarak tanımlayan Yılmaz, "Bu kadim kültürü tanıtmak, yaşatmak ve paylaşmak adına emeği geçen herkese minnettarız. Bugün Kıbrıs Türk halkı ile gurur duyuyor, geçmişin emanetini geleceğe taşıyan bütün yürekleri saygıyla selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın buluşçu başvurularında Türkiye 1. sırada

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak ise kurumun patent, marka ve tasarım başvurularında dünyada üst sıralarda yer aldığını belirterek Türkiye'nin yenilik kapasitesinin her geçen gün arttığını söyledi.

Durak, "Dünyada patent başvurularında 10'uncu, marka başvurularında 6'ncı, tasarım başvurularında ise 3'üncü sıradayız. Bu, ülkemizin sınai mülkiyet kapasitesinin yükseldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1810 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu aktaran Durak, Türkiye'nin bu alanda Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Durak, Avrupa Birliği nezdindeki tescil süreçlerinin de sürdüğünü belirterek "Uluslararası PCT başvurularında kadın buluşçu oranında Türkiye dünyada 1. sıradadır. Bu aslında çok gurur duymamız gereken bir konu." dedi.

Kültürel diplomasinin ülkeler arasındaki bağları güçlendiren önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Durak, "El sanatlarımız, değerlerimiz bizim için çok kıymetlidir ve bunların korunması ve önümüzdeki nesillere aktarılmasını da çok büyük önem arz etmektedir. Bizler bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizle çok yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Kurumumuzun vermiş olduğu eğitimler, oradaki çalışmaların süreçleri daha da hızlandırılmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Durak, kurum olarak KKTC'nin her zaman yanında olacaklarını belirterek "Coğrafi işaretlerinin, görev alanımızın, sınai ülke kapasitesinin artırılması, teknolojik ürünlerin yükseltilmesi konusunda elimizden gelen ne varsa her zaman destek olmaya hazırız." dedi.

Programa, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, büyükelçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatçılar katıldı.