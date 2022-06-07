Kıbrıs Türklerinin mücadelesi "Gol Atan Cepheye" belgeselinde anlatılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle hazırlanan "Gol Atan Cepheye" belgesel filminin gösterimi Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türklerinin 1950'lerde kendilerine yönelik başlatılan saldırılar karşısında varoluş mücadelesinde futbolun üstlendiği rolü, dönemin tanıkları üzerinden anlatan belgeselin yönetmenliğini yönetmen Erdal Hoş üstlendi.

Hazırlık çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan belgesel film için, 1950-1974 yılları arasındaki mücadelede aktif rol almış çeşitli meslek gruplarından kişilerle görüşmeler yapıldı.

"Futbol asla sadece futbol değildir' cümlesini doğrulayan bir hikaye"

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, burada yaptığı açıklamada, belgeselin dünya genelinde sinema festivallerinde yer almasını arzuladıklarını ve bu şekilde Kıbrıs Türklerinin davasının birçok ülkede insanlara ulaşmasının sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Sanatın gücünün evrensel olduğunu belirten Kayalar, bu tip hikayelerin Batı'da çok farklı bir şekilde aktarıldığına işaret etti.

Kayalar, bundan sonra bu tip hikayelerin izleyicilerle buluşmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Yönetmen Hoş ise Türkçeye "Futbol asla sadece futbol değildir" şeklinde çevrilen Simon Kuper'in kitabına işaret ederek, "Kıbrıs Türklüğünün var olma sürecinde futbolun iki yönü önemli rol üstleniyor. Birincisi teşkilatlandırma sürecinde önemli bir vasıta, ikincisi 'biz' duygusunu vererek moral değerlerde futbol devreye giriyor. 1950'den 1974'e kadar süren acı süreçte Kıbrıs Türklüğü için 'Futbol asla sadece futbol değil." ifadelerini kullandı.

Gösterime, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve davetliler katıldı.