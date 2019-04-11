Kibyra Antik Kenti İçin Ek Ödenek Verildi

Kibyra Antik Kenti'nde devam eden örenyeri ve çevre düzenlemesi çalışmaları için ek ödenek verildiği bildirildi.

Kibyra Antik Kenti'nde devam eden örenyeri ve çevre düzenlemesi çalışmaları için ek ödenek verildiği bildirildi.



AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti örenyeri ve çevre düzenlemesi çalışmaları için bir milyon 104 bin lira ek ödenek çıkartıldığını aktardı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının antik kentlere önem verdiğini, uluslararası kriterlere ulaşması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2019 Mali Yatırım Programı kapsamında bin 104 lira ödenek aktarılmıştır. Bu çalışmalarda giriş kontrol ve bilet satış ünitesi, turnikeler, hediyelik eşya, yöresel ürünlerin yer alacağı satış alanları, kafe ve idari ofis birimleri, tuvaletler, çok amaçlı salon, kafeterya, gezi yolları, seyir terası, oturma bankı, çöp kutusu gibi çevre donatı mobilyaları, çevre ihata sistemi ile çevre aydınlatma ve kameralı güvenlik sistemi yerleri yapımı gerçekleşmektedir. Kibrya Antik Kenti tanıtımında ve çevre düzenlemesi çalışmalarına her zaman büyük katkı sağlayan AK Parti Genel Başkanvekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'a ve ödeneğin ayrılmasında katkı sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Harmanda'ya hemşehrilerimiz adına teşekkür ederiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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