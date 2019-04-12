Son Dakika Haberleri: Kıdem fonu özerk değil Hazine’ye bağlı olacak

Kıdem fonu özerk değil Hazine’ye bağlı olacak

34 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin 2019 sonuna kadar yapılması yönündeki açıklamasına göre fon Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre olarak Hazine'ye bağlı faaliyet gösterecek.

Kıdem fonu özerk değil Hazine’ye bağlı olacak, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin 2019 sonuna kadar yapılması yönündeki açıklamasına göre fon Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre olarak Hazine'ye bağlı faaliyet gösterecek. (Mehmet Kaya)
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 05:09 
Ekonomi
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