Kıdem fonu özerk değil Hazine’ye bağlı olacak
34 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin 2019 sonuna kadar yapılması yönündeki açıklamasına göre fon Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre olarak Hazine'ye bağlı faaliyet gösterecek.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 05:09
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin 2019 sonuna kadar yapılması yönündeki açıklamasına göre fon Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre olarak Hazine'ye bağlı faaliyet gösterecek. (Mehmet Kaya
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