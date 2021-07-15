Kiev Büyükelçisi Güldere: "En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız" - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi.

Bu yıl 5'inci yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehitleri anma töreni düzenlendi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hryshko Milli Botanik Bahçesi'nde 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Demokrasi Bahçesi'nde düzenlenen törende çiçekler ekildi, fotoğraflar sergilendi. Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinliğe, bürokratlar ve işadamları ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, törende yaptığı konuşmada FETÖ ile yapılan mücadeleye değinerek, "Bu şebekenin yurtdışındaki teşkilatıyla yapılanmasıyla mücadelemiz kapsamında ilgili ülkelerdeki FETÖ mensuplarının iade veya sınır dışı yöntemleriyle ülkemize gönderilmesi önceliklerimizde bir tanesidir. Bu kapsamda 120'den fazla FETÖ mensubunun dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirildiğini ve bu kapsamda işbirliği yaptığımız ülkelerden birinin Ukrayna olduğunu memnuniyetle vurgulamak istiyorum. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasındaki kilit unsurlardan biri tanesi de okullar. Bu konuda yaptığımız çalışmalar neticesinde dünyanın 42 ülkesinde FETÖ tarafından işletilen okulların kapatılması sağlandı. Bu 42 ülkenin 26'sında kapatılan okullar Maarif Vakfı'mıza devredildi. Vakfımız ayrıca kendisi yeni okullar açarak bu alandaki sorumluluğumuzu misyonumuzu layıkıyla üstlenmek için yoğun gayret içerisinde. Ukrayna'da da okul açma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"En son sorumlu hesap verene kadar durmayacağız"

FETÖ ile mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Güldere, "Kıymetli vatandaşlarımızla, soydaşlarımızla Ukraynalı dostlarımızla birlikte bu örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz ve en son sorumlu adalet önünde hesap verene kadar durmayacağız. Buna yürekten inanıyorum. Sözlerime son verirken bundan 2 yıl önce Kiev'in belki de göz bebeği olan bu botanik bahçede bu gül bahçesini aziz şehitlerimizin 15 Temmuz gazilerimizin hatırasını yad edebilmemiz için hayata geçiren ve bu sene yaptığı ilave çevre düzenlemesiyle burayı daha da güzelleştiren TİKA'mıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KİEV