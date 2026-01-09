Kiev'e Saldırı: 4 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
Kiev'e Saldırı: 4 Ölü, 22 Yaralı

09.01.2026 12:59
Rus ordusu Kiev'e düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise açıklamasında, "Gerekli tüm hizmetler seferber edildi. 20 konutta hasar meydana geldi. Konutlardan birine ikinci bir saldırı daha düzenlendi. Bu saldırı, ilk saldırının ardından ilk müdahale ekiplerinin yardım sağladığı sırada gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapı ve enerji tesislerinin yanı sıra Katar Büyükelçiliği binasının da insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda hasar gördüğünü belirterek, "Katar, savaş esirlerinin ve Rus hapishanelerinde tutulan sivillerin serbest bırakılması için Rusya ile arabuluculuk yapmak adına çok çaba sarf eden bir ülke" dedi.

Zelenskiy Rusya'nın gece boyu ülke geneline gerçekleştirdiği saldırılarda 242 İHA, 13 balistik füze, bir Oreşnik orta menzilli balistik füze ve 22 seyir füzesi kullandığını aktardı. Zelenskiy, "Dünyadan net bir tepki gerekiyor. Özellikle Rusya'nın gerçekten dikkat ettiği sinyalleri gönderen ABD'den. Rusya, diplomasiye odaklanmasının kendi yükümlülüğü olduğuna dair sinyaller almalı ve her defasında cinayetlere ve altyapı yıkımına odaklandığında bunun sonuçlarına katlanmalıdır. Bugünkü saldırı aynı zamanda tüm ortaklarımıza Ukrayna'nın hava savunmasını desteklemenin kalıcı bir öncelik olduğunu çok güçlü bir şekilde hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İHA

