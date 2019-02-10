Kılıç, 'Ezo Gelin' Çekimleri İçin Kamera Karşısına Geçti

Oğuzeli
Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç
, Ezo Gelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi" projesi kapsamında çekilen Ezo Gelin'in hayatını anlatan kısa film için kamera karşısına geçti.
Kılıç, Kurulan Köy Meclisinde Şido Hanifi'nin Halası Hazzik'in Ezo'nun ağabeyi Zeynel'e, Ezo Gelin'in de Şido Hanifi'ye değişik (Berdel) usülü verildiği sahnede Şido Hanifi'nin aile büyüğü rolünü oynadı.
"Ezo Gelin hikayesini yaşatacağız"
Barak Ovasının efsane ismi, kültürümüzün bir parçası olan Ezo Gelin'in ismini tüm dünyaya duyurmak olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait
Kılıç, "En başından beri beni fazlasıyla heyecanlandıran Ezo Gelin Projesinin bir parçası olmak bana mutluluk verdi" dedi.
Çekimleri devam eden kısa film hakkında bilgi veren Kılıç, "Ezo Gelin'in hikayesi içinde ihanet, gurbet, ayrılık, hasret, çile, acı gelenekler olan bir dram aslında. Bu bizim gerçek yaşanmış bir hikayemiz. Oğuzelimiz'in hikayesi, Uruş
Köyümüzün yeni adıyla Dokuzyol Mahallemizin hikayesi. Biz bu hikayeyi yaşatmak için bu projeyi hayata geçirdik. Bu proje ile birlikte birde kısa film çekelim dedik. Amacımız Barak Ovasının efsane ismi, Barak kültürünün bir parçası olan Ezo Gelin'in ismini tüm dünyaya duyurmak. Projenin başında olan arkadaşlar çok güzel iş çıkarttılar. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Ezo Gelin
Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, 1909'da Gaziantep
'e bağlı Uruş köyünde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren "Ezo" diye çağrılan Zöhre, güzelliğiyle dillere destan oldu. Çok sevmesine rağmen berdel usulüyle evlilik yapmak zorunda kalan Ezo Gelin, 1936'da Cerablus
'un Kozbaş köyünde oturan teyzesinin oğlu Memey ile (Mehmet) evlendirildi.
Bir süre sonra hastalandı ancak çok yoksul olduklarından kocası onu tedavi ettiremedi. Güzelliği, aşkı ve vatan hasretiyle nam salan Ezo Gelin'in hikayesi dilden dile dolaştı. Adına türküler yakılan, hayatı filmlere konu olan ve yaptığı bir çorbaya da adı verilen Ezo Gelin, 1956 yılında vefat etti.
Vasiyeti üzerine Türkiye
sınırında bulunan Bozhüyük
köyünde bir tepeye defnedilen Ezo Gelin'in mezarı, 1999 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine taşındı. - GAZİANTEP