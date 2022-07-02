Kılıçdaroğlu: "Acısını İlk Günkü Gibi Yüreğimizde Hissettiğimiz, Sivas Katliamında Yitirdiğimiz Canlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 yıl önce Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenleri, "Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur" mesajıyla andı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı olarak tarihe geçen Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993 tarihinde öldürülen 33 yurttaş için sosyal medya hesabı üzerinden anma mesajı paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur. #unutMADIMAKlımda."