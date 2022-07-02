Kılıçdaroğlu: "Acısını İlk Günkü Gibi Yüreğimizde Hissettiğimiz, Sivas Katliamında Yitirdiğimiz Canlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "Acısını İlk Günkü Gibi Yüreğimizde Hissettiğimiz, Sivas Katliamında Yitirdiğimiz Canlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

02.07.2022 11:50
Kılıçdaroğlu: "Acısını İlk Günkü Gibi Yüreğimizde Hissettiğimiz, Sivas Katliamında Yitirdiğimiz Canlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 yıl önce Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenleri, “Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur” sözleriyle andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 yıl önce Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenleri, "Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur" mesajıyla andı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı olarak tarihe geçen Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993 tarihinde öldürülen 33 yurttaş için sosyal medya hesabı üzerinden anma mesajı paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur. #unutMADIMAKlımda."

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor' Kılıçdaroğlu: 'Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor' Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Kılıçdaroğlu'na Yangın Raporu Sundu Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Kılıçdaroğlu'na Yangın Raporu Sundu
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Acısını İlk Günkü Gibi Yüreğimizde Hissettiğimiz, Sivas Katliamında Yitirdiğimiz Canlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyorum' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 11:58:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Acısını İlk Günkü Gibi Yüreğimizde Hissettiğimiz, Sivas Katliamında Yitirdiğimiz Canlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement