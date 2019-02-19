Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Adalete En Büyük Zararı Adalet Mensupları Veriyor"

Kılıçdaroğlu: "Adalete En Büyük Zararı Adalet Mensupları Veriyor"

59 dakika önce

- CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu.

- CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:18 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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