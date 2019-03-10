Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Antalya'da

Kılıçdaroğlu Antalya'da

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Kılıçdaroğlu Antalya'da, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Sabah saatlerinde Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu'nu havalimanında, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncuları ile bir araya gelecek.

CHP lideri daha sonra Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) birliğe bağlı odaların üyeleri ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluşurken, ardından Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Kapalı Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlara hitap edecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:55 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul Müdürü ve Yardımcısının Yumruklu Kavgası Kamerada CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'le İlgili Sözlerine Tepki: Yanındayız

Seçimlere Sayılı Günler Kala Son Anket! 10 Büyükşehirde Kim Önde? Türkiye'nin İlk "Siyahi Başkanı" Olmak İçin Yarışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 12:23:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Antalya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]