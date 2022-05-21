Kılıçdaroğlu: Bizlere Büyük Bir Gurur Yaşatan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, "Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Anadolu Efes'i etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

"Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum."