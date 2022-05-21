Kılıçdaroğlu: Bizlere Büyük Bir Gurur Yaşatan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Bizlere Büyük Bir Gurur Yaşatan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum

21.05.2022 22:40
Kılıçdaroğlu: Bizlere Büyük Bir Gurur Yaşatan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Anadolu Efes’i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, “Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, "Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Anadolu Efes'i etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

"Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bizlere Büyük Bir Gurur Yaşatan Anadolu Efes Camiasını Yürekten Kutluyorum - Son Dakika


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