Kılıçdaroğlu, borcu nedeniyle evinin elektriği kesilen aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, borcu nedeniyle evinin elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

23.04.2022 22:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vicdan dediğimiz şey çok önemlidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vicdan dediğimiz şey çok önemlidir. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istiyorum. Toplum vicdanının bir sesi olmalı." dedi.

Kılıçdaroğlu, Keçiören'de oturan ve borcu yüzünden 4 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen Güllü Demir'in evini ziyaret etti.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Demir ailesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi, kardeşimizi ziyaret ettik, 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, derinden üzen söylemiş olduğu, 'Büyük oğlum, bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok?' diye." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Vicdan dediğimiz şey çok önemlidir. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istiyorum. Toplum vicdanının bir sesi olmalı. Haksızlığa bir ses vermeli toplum, 'yeter' demeli. Komşuluk ilişkilerimiz de çok önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır deriz. Haksızlık kavramı bizde çok önemlidir. 'Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır.' deriz. Böyle bir tablo içerisinde, iktidar sahiplerinin vicdanının köreldiğini görüyorum. Onlar bu tabloyu görmüyor, böyle bir tablodan onların haberleri bile yok." diye konuştu.

Güllü Demir'in 3 evladı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir annenin üç evladına, koskoca devlet, koskoca iktidar, bu ailenin sorunlarına eğilemez mi? Binlerce aile var böyle. Anne diyor ki 'Ben çalışmak istiyorum ama 3 evladım var. Nasıl çalışacağım? Üçü de küçük. Kreşe versem zaten aldığım aylık tümüyle kreşe gidecek.' diyor. Kardeşimize 'Biraz sabret.' dedim de şimdi niye sabret dediğimi, kendisinin de bu sabret dediğime nasıl isyan ettiğini umarım kendisi anlatır. Dolayısıyla yine de milletime şunu söylemek isterim. Bu düzeni değiştireceğiz, bu milletin ferasetine inanıyorum, güveniyorum. Milletin bir vicdanı var. Bu vicdan bunu kabul etmez. Bu kadar dramatik tabloları kabul etmez. İnşallah bunların tümünü ama tümünü birlikte değiştireceğiz ve bu millete huzuru getireceğiz. Bu memlekete bereketi getireceğiz. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir çocuk karanlıkta kalmayacak."

Kılıçdaroğlu, borcu nedeniyle evinin elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, borcu nedeniyle evinin elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, borcu nedeniyle evinin elektriği kesilen aileyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, borcu nedeniyle evinin elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

YORUMLAR
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, 23 Nisan, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, borcu nedeniyle evinin elektriği kesilen aileyi ziyaret etti - Son Dakika


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