Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Eren Erdem ile görüştü
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Eren Erdem ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Eren Erdem ile görüştü

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen Parti Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem'i kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Eren Erdem ile görüştü, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen Parti Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem'i kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun, parti genel merkezinde makam odasındaki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede Erdem'in, cezaevi sürecindeki desteklerinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Eren Erdem, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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