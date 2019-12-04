Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul etti
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:33 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. 1 saate yakın süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı