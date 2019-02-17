Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İzmir'de Vapura Bindi

Kılıçdaroğlu, İzmir'de Vapura Bindi

28 dakika önce

Kılıçdaroğlu, İzmir'de vapura bindiİZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine geçti.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de vapura bindi

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine geçti.
Partisinin İzmir'deki belediye başkan adayları tanıtım törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Pasaport İskelesinde bulunan Kantar Karakolunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine katılmak üzere vapura bindi. Kılıçdaroğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:50 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor İzmir'de Meydana Gelen Heyelan Köyü İkiye Böldü

CHP'de Kazan Kaynıyor! Kırmızı Yelekliler Genel Merkez Önünde Toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 19:18:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İzmir'de Vapura Bindi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]