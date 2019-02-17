Kılıçdaroğlu: "İzmir'i Yönetecek Kişinin İzmir'li Olması Lazım"
1 saat önce
- İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:40 Kaynak: AA
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