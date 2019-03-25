Kılıçdaroğlu: Kaybetmeye Başlayınca Bel Altı Vurmaya Başladılar (3)

BARTIN'DA HALKA HİTAP ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'tan Bartın'a geldi.

BARTIN'DA HALKA HİTAP ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'tan Bartın'a geldi. Kılıçdaroğlu seçim otobüsünden halka seslendi. Belediye Başkanı Adayı Mehmet Arslan'a destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Bütün Bartın'ı kucaklayacaksınız. Hiçbir ayırım yapmayacaksınız, herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Bu mahalle bana oy vermedi diye, o mahalleye hizmet götürmeyeceğim diye bir düşünce içerisinde olmayacaksınız. Ancak bir mahalle fakirse oraya pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz. Onun dışında bütün Bartın'ı kucaklamasını isterim. İkincisi bütçe görüşmelerinde dedim ki asgari ücret net 2 bin 200 olmalı, bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 liradır. Ama burada Bartın'da 2 bin 20 lira, şimdi bizim başkan gelecek sizlerin oylarıyla koltuğa oturacak ve 1 Nisan'dan itibaren Bartın Belediyesi'nde asgari ücretle çalışan herkesin aylığı 2 bin 20 değil, 2 bin 200 lira olacak. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. ve 3'üncü hiç kimsenin işine son vermeyeceksin Sayın Başkan, kimsenin aşıyla işiyle uğramayacaksın. Yeter ki çalışsın alın teri döksün çalışsın. Hepinizden Belediye Başkan Adayımıza destek istiyorum."dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Zonguldak Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'da gitti.

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