KILIÇDAROĞLU'NDAN, AKŞENER'E BAYRAM ZİYARETİ - Son Dakika

Kamera: Kubilay ÖZEV/ İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda uğurlayan Akşener, "Evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bugün öğle saatlerinde, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte, Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evine geldi. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda karşıladı. İçeride yaklaşık 1 saat 15 dakika kalan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ardından evden ayrıldılar. Kılıçdaroğlu çıkışta herhangi bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri kapıda uğurlayan Akşener, "Evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Akşener, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak evine girdi.

Görüntü dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun eve gelişi

-Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşılaması

-Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun eve girmeleri

-Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin evden çıkış görüntüsü

-Akşener'in misafirlerini kapıda uğurlaması

-Akşener'in kısa açıklaması