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Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! "Size güzel haberler vereceğim" diye söze başladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! "Size güzel haberler vereceğim" diye söze başladı

05.09.2021 09:43

CHP lideri Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından paylaştığı videoda gençlere partisinin tamamladığı çalışmalardan bahsetti. "Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım" diyen Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik 6 vaadini tek tek sıraladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, gençlere 6 vaatte bulundu.

"BU VİDEOYU ATIN FAV'A"

Kılıçdaroğlu, tweetinde, "Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav'a" ifadelerini kullandı.

'Size güzel haberler vereceğim' diyen Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu

6 VAADİNİ TEK TEK SIRALADI

Sözlerine, "Sevgili gençler merhaba, uzun zamandır sizi evime konuk etmiyordum" sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik 6 vaadini şöyle sıraladı:

"1- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

2- KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

3- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür-sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama finansal teknoloji ürünü olacak.

4- Aile destekleri sigortasından yararlanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak. Zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak, torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

5- Gençlerden yani sizden pasaport çıkartma işlemi veya yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

6- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak."

Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! Size güzel haberler vereceğim diye söze başladı
Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! Size güzel haberler vereceğim diye söze başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Twitter, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! 'Size güzel haberler vereceğim' diye söze başladı - Son Dakika


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