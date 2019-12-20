Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik  görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.

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- İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
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