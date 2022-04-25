Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği Güllü Demir'den Kaymakamlığa Yanıt: "Dün Genel Başkan Ziyaret Ettikten Sonra Bugün Elektriğim Açıldı" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği Güllü Demir'den Kaymakamlığa Yanıt: "Dün Genel Başkan Ziyaret Ettikten Sonra Bugün Elektriğim Açıldı"

25.04.2022 04:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Ankara Keçiören’deki evini ziyaret ettiği borcu nedeniyle elektriği kesilmiş olan Güllü Demir, Keçiören Kaymakamlığı’nın açıklaması üzerine, “Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün Kaymakamlık tarafından elektriğim açıldı” dedi. Keçiören Kaymakamlığı, Demir’in elektriğinin 5 Nisan 2022 tarihinde açıldığını ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu da “Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara Keçiören'deki evini ziyaret ettiği borcu nedeniyle elektriği kesilmiş olan Güllü Demir, Keçiören Kaymakamlığı'nın açıklaması üzerine, "Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün Kaymakamlık tarafından elektriğim açıldı" dedi. Keçiören Kaymakamlığı, Demir'in elektriğinin 5 Nisan 2022 tarihinde açıldığını ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu da "Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah'a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün elektriği kesik olan Güllü Demir'in Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evini ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından bugün Keçiören Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada, Demir'in evinin elektriğinin dört aydır kesik olmadığını iddia ederek, şunları belirtti:

"Dört aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen konutta ikamet eden vatandaşa ilişkin basın açıklaması. İlçemizde ikamet eden Güllü K. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yapılan araştırmada; vatandaşımızın ikametgahının elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı, vatandaşımıza 2021 yılında 2 kez yaptığı pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı,  2022 Şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 TL destek sağlandığı, ailenin, bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır."

KILIÇDAROĞLU: ALLAH'A YEMİN OLSUN Kİ HEPSİNİ ZİYARET EDERİM

Kaymakamlığın açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, Demir'in video mesajını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Beşli çetenin bakanı önce 'evimin elektriği kesik değilmiş' algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah'a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!"

"GENEL BAŞKAN SAYESİNDE ELEKTRİĞİM AÇILDI"

Demir, 20 gün önce elektriğinin kesik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün Kaymakamlık tarafından elektriğim açıldı, saat 9-10 civarlarında. Kaymakamlık tarafından arandım. Allah razı olsun aradılar beni. Daha sonra evime bir kişi geldi. Kaymakamlık tarafından gelindiğini, evimi ziyaret ettiler, baktılar. Ondan sonra yardım edileceğini ve benim kişisel bilgilerimi istediler. Hepsini de verdim. Genel Başkan ve bana yardımda bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan sayesinde benim elektriğim açıldı ve çok şükür karanlığıma aydınlık geldi. Allah hepsinden de razı olsun. Kaymakam Beyden de Allah razı olsun, onun sayesinde de bugün elektriğim açıldı benim."

Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği Güllü Demir'den Kaymakamlığa Yanıt: Dün Genel Başkan Ziyaret Ettikten Sonra Bugün Elektriğim Açıldı
Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği Güllü Demir'den Kaymakamlığa Yanıt: Dün Genel Başkan Ziyaret Ettikten Sonra Bugün Elektriğim Açıldı
Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği Güllü Demir'den Kaymakamlığa Yanıt: Dün Genel Başkan Ziyaret Ettikten Sonra Bugün Elektriğim Açıldı
Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği Güllü Demir'den Kaymakamlığa Yanıt: Dün Genel Başkan Ziyaret Ettikten Sonra Bugün Elektriğim Açıldı

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği Güllü Demir'den Kaymakamlığa Yanıt: 'Dün Genel Başkan Ziyaret Ettikten Sonra Bugün Elektriğim Açıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Ziyaret Ettiği Güllü Demir'den Kaymakamlığa Yanıt: "Dün Genel Başkan Ziyaret Ettikten Sonra Bugün Elektriğim Açıldı" - Son Dakika
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