Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan il ve ilçe kadın kollarının üyelerine seslendi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan il ve ilçe kadın kollarının üyelerine seslendi

12.11.2020 16:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınlara çok büyük görev düşüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınlara çok büyük görev düşüyor. Eğer Türkiye düzelecekse, eğer Türkiye gerçek anlamda çağdaş uygarlığı yakalayacaksa, bunun dinamosunu kadınlar oluşturacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan 3 il, 37 ilçe kadın kollunun başkanları ile bir araya geldi.

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da hazır bulunduğu CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, yeni il ve ilçelerdeki örgütlenmeler nedeniyle Nazlıaka'ya teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, hala örgütlenmedikleri il ve ilçeler olduğunu belirterek, CHP Kadın Kollarından gerekirse her köyde örgütlenmelerini istedi.

Kadının toplumun en güçlü kesimi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Eğer toplumda en güçlü kişi ise ve kadınlar böyle bir birliktelik oluştururlarsa, kendi güçlerini her alanda hissettirirler. Fakat tek tek bireysel olarak bazen dertlerimizi, bazen acılarımızı, sevinçlerimizi dile getirdiğimiz zaman kadın, gücünün farkında olamıyor. O nedenle örgütlenmek çok önemli." dedi.

Örgütlenmeyi, "bir elin nesi var, iki elin sesi var" şeklinde tanımlayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir araya geldiğinizde, sorunları ortak olarak dile getirdiğinizde, acıları ortak olarak dile getirdiğinizde, sevinçlerinizi ortak olarak dile getirdiğinizde kamuoyu kulak kabartacaktır, 'bu kadınlar ne istiyor' diye. Aslında isteyeceğiniz çok şey var. Siyaset kurumundan da isteyeceğiniz çok şey var. Eğer çocuğunuz üniversiteyi bitirmiş hala işsizse, dönüp iktidara şunu söylemeniz gerekir; 'ben bu çocuğu hangi koşullarda yetiştirdim bunu biliyor musunuz, ben bu çocuğu hangi koşullarda üniversiteye gönderdim, biliyor musunuz'. Bunu soracaksınız ve dönüp diyeceksiniz ki 'aylardır, yıllardır benim çocuğumu işsiz bırakana ben asla oy vermeyeceğim'. Bunu her yerde söyleyeceksiniz. Bir siyasal parti 18 yıl iktidarda olacak, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca üniversite, lise mezunu işsiz gezecek..."

Kılıçdaroğlu, kadınların hayatın bütün sıkıntısını, acısını doğrudan yaşayan, evde yaşanan dramı en derinden hisseden kesim olduğunu söyledi.

"Akşam tencere kaynamadığı zaman, çocuğunu yatağa aç yatıran bir annenin dramını 18 yıldır iktidarda olanlar biliyorlar mı acaba?" diye soran Kılıçdaroğlu, kadınlardan bunları tüm illerde anlatmalarını istedi.

Kadınların çok güçlü olduğunu ancak bu gücün önündeki en temel engelin ise örgütlenmemek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bir yerde bir kadının haksızlığa uğraması durumunda kadınların hep birlikte haksızlığa karşı mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin temel görevinin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı çıkmak olduğunu belirterek, "Böyle bir yükümlülüğü CHP üyesi olmakla kazanmış oluyorsunuz. Bu insani bir görevdir ama bu görev en çok kadınlara yakışır." ifadesini kullandı.

"306 kadın örgütü ile görüştüm

Kadınların parlamentoda yeterince temsil edilmediklerini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Türkiye genelinde örgütlenen 306 kadın örgütü ile görüştüğünü aktardı. Onlara CHP Tüzüğü'nde "yüzde 33 cinsiyet kotası" olduğunu anlattığını dile getirerek Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"CHP olarak cinsiyet kotasının Siyasi Partiler Yasası'na girmesini istiyoruz. O zaman her parti zorunlu, yasal olarak yüzde 33 cinsiyet kotasına uyacak. O zaman hiçbir parti sandıktan şu çıktı, bu çıktı diye gerekçe üretemeyecek. Yüzde 33 kadın milletvekili olacak. 306 kadın örgütü dedi ki 'niye yüzde 33, niye 50 olmasın.' Dedim biz yüzde 33 koyduk ama siz diyorsanız yüzde 50, hayhay öyle hazırlarız, kanun teklifinde ilk imzayı da ben veririm, Meclise sunarız. Ama onlardan bir şey istedim. Bu teklifi veririz biz, Genel Kurula indiririz, Genel Kurulda görüşüldüğü gün bütün kadın örgütlerine bunu duyururuz, kanun teklifine kim 'evet' diyorsa o partiye oy verin. Kim 'hayır' diyorsa, hiçbir kadının o partiye oy vermemesi lazım. Bunun sözünü şimdilik aldık. CHP'li kadınların bu konuda koçbaşı olması lazım. Çünkü bu teklif, sizin teklifinizdir. Dolayısıyla sizler tarihi bir sorumluluk altındasınız. Gittiğiniz yerde 'biz CHP olarak cinsiyet kotasının Siyasi Partiler Yasası'na yüzde 50 olarak girmesini istiyoruz' deyin."

"Verdiğiniz mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bilmelisiniz"

Kılıçdaroğlu, CHP'li kadınların vereceği mücadelenin, hayat mücadelesi veren kadınların mücadelesi olduğunu belirterek, "Sizin mücadeleniz açlıktan ölen Kübra bebeğin mücadelesidir. Verdiğiniz mücadelenin insani ve siyasi açıdan ne kadar değerli olduğunu bilmelisiniz. Tarihin size yüklediği böyle sorumluluk var. İsterim ki her evde huzur, mutluluk olsun, her evde çocukların karnı doysun. Milyonlarca işsizin olduğu bir Türkiye düşünün... Kadınlara çok büyük görev düşüyor. Eğer Türkiye düzelecekse, eğer Türkiye gerçek anlamda çağdaş uygarlığı yakalayacaksa, bunun dinamosunu kadınlar oluşturacaktır." diye konuştu.

CHP olarak nerede bir sorun varsa çözümünü bildiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, kaynakların doğru kullanılması durumunda Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu olmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan il ve ilçe kadın kollarının üyelerine seslendi
Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan il ve ilçe kadın kollarının üyelerine seslendi
Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan il ve ilçe kadın kollarının üyelerine seslendi
Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan il ve ilçe kadın kollarının üyelerine seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan il ve ilçe kadın kollarının üyelerine seslendi - Son Dakika


Son Dakika

7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer Kaçtığı iddia edilen Paşinyan sosyal medyadan ulusa seslendi: İmzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir "Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı         
15:40
Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor         
15:36
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü         
15:09
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi         
13:50
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 16:39:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, partisinin yeni kurulan il ve ilçe kadın kollarının üyelerine seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei