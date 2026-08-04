Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra TBMM'deki ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Kürsüye gül yaprakları ve sloganlar eşliğinde çıkan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz" mesajı verdi.

Uzun bir aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'deki grup toplantısına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, salonda büyük bir coşkuyla karşılandı. Kürsüye doğru ilerlediği sırada partililer tarafından üzerine gül yaprakları atılan Kılıçdaroğlu'na, salondakiler "Gençliğin umudu Kemal Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla destek verdi.

"SADECE MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE EĞİLİRİZ"

Kürsüye çıktıktan sonra partililere ve kamuoyuna seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasında net ve kararlı mesajlar verdi. Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerinin altını çizen CHP lideri, kendisini dinleyen kalabalığa güven vererek duruşlarından asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, salondan büyük alkış alan konuşmasında, "Hiç merak etmeyin. Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Sadece ve sadece haklının, hakkın, halkın, milletimizin önünde eğiliriz." ifadelerini kullandı.

CHP lideri sözlerinin devamında, "Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Üniversitelerin özerkliğini getireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş, ne Can Atalay, ne Tayfun Kahraman, ne Osman Kavala ne de avukatlar hapiste kalacak. Bu ülkede hak, hukuk ve adalet olmazsa ülke nereye gidecek?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Szka788304 Szka788304:
    hak hukuk adalet diyen birisi elli iki vatandaşımız ölümüne sebeb olan birisini yargı kararını hiçe sayarak konuşması bu halkı uyandırmaya yetmiyor 2 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    chp yi temizliye bilirse ileride daha iyi bir muhalefet olur. 1 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Ben buraya niye çıktım,neden çıktım....Gördünüz yürüdüm çıktım Çıkmamışta olabilirim:))) 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    temiz siyset yapan tek lider 0 0 Yanıtla
  • Ali Usda Ali Usda:
    Teneke 0 0 Yanıtla
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