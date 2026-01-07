Kılıçköy'de Yaban Hayvanları Kameralarda

SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Kılıçköy, bugünlerde yaban hayvanlarının köy içindeki kameralara yansıyan görüntüleriyle gündeme geldi. Köydeki güvenlik kameralarına 2 gün arayla gündüz saatleri, vaşağın tavşan avı ile kurtların vaşak kovalama anları yansıdı. Muhtar Temur Kılıç, köyün konumu itibarıyla yaban hayvanlarının yaşam alanına yakın olduğunu ve kışın insan nüfusunun azalıp, köpeğin de olmaması nedeniyle köy içine geldiklerini söyledi.

Sivas kent merkezine 93, İmranlı ilçesine ise 10 kilometre uzaklıktaki Kılıçköy, yaban hayatını yansıtan görüntülerle gündeme geldi. Gurbette yaşayanların bakıp hasret giderebilmeleri için köyün farklı noktalarına yerleştirilen güvenlik kameralarına peş peşe yaban hayatına dair görüntüler yansıdı. İlkinde harman yerine gelen nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanlardan vaşağın, fark ettiği tavşanı kısa süre kovalayıp avlaması kameralara yansıdı. Ertesi gün ise yine aynı bölgeye gelen 2 vaşağın, köye yiyecek aramaya gelen 2 kurt tarafından kovalandığı anlar kameraya takıldı. Farklı tarihlerde de yine köy içinde ayı, kurt gibi hayvanların dolaştığı anlar görüntülendi.

'BURADA HER ÇEŞİT HAYVANI BULABİLİRSİNİZ'

Muhtar Temur Kılıç, köyün yazın 65 haneyi bulduğunu, kışın ise 7-8'e kadar düştüğünü ve nüfusun çok azaldığını belirtti. Köpek de olmayınca yaban hayvanlarının gece gündüz fark etmeden rahatlıkla köye indiğini belirten Kılıç, "Kameraları gurbetteki köylülerimiz hasret gidersin diye taktırdık. Doğanın gerçeği bu. Bazen bozayı dolaşıyor, kurtlar geliyor, vaşaklar çekinmeden geliyor, keklik ve tavşanlar geliyor. Tavşan ve keklik burada çok oluyor. Burada her çeşit hayvanı bulabilirsiniz. Gündüz de buraya geliyorlar. Köyde köpek olmadığı için hayvanlar rahat rahat dolaşıyorlar. Kışın yiyecek bulamıyorlar ve köyümüzün içine geliyorlar. Köpeğin olmamasının sebebi ise, yaban hayvanı çok olduğu için özellikle kurtlar alıp götürüyor ve öldürüyorlar. Köpekler yaban hayvanlarına yem olunca kimse beslememeye başladı. Bu nedenle köye, ayı, kurt, vaşak, tavşan çekinmeden geliyor" dedi.

'KÖYÜMÜZDE DOLAŞMALARINDAN MEMNUNUZ'

Köylülerin yaban hayvanlarının korunması konusunda hassas olduğunu, bölgeye avlanmaya gelen kişilere ise izin vermediklerini belirten Kılıç, "Akşamları kameradan köye giren çıkan ne varsa kontrol ediyorum. Ayılar köyde rahat rahat dolaşıyor, çöp konteynerlerini deviriyor. Biz çekinmiyoruz. Bizi gördükleri zaman zaten kendileri kaçıyor. Bize bir zararları yok Bu bölgede vaşak çok oluyor. Kar ve ağaçların üzerinde rastlıyorum. Yaban hayvanlarının köyümüzde bu şekilde rahat dolaşmasından çok memnunuz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,