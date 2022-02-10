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Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi - Son Dakika

Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi

10.02.2022 19:34

Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi Kilis Valisi Recep Soytürk'ün Ankara'da korona virüs tedavisi görmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Merkez Valisi Kadir Çakır, kente gelerek görevine başladı.

Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi

KİLİS - Kilis Valisi Recep Soytürk'ün Ankara'da korona virüs tedavisi görmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından vekaleten görevlendirilen Merkez Valisi Kadir Çakır, kente gelerek görevine başladı.

Bir süredir korona virüs tedavisi gören Vali Recep Soytürk, dün ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Soytürk'ün yerine vekaleten Merkez Valisi Kadir Çakır atandı. Çakır, Kilis'e gelerek görevine başladı. Çakır'ın, Vali Soytürk'ün tedavisi tamamlanana kadar Kilis Valiliği görevini yürüteceği bildirildi.

Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi
Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi
Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi

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İçişleri Bakanlığı, Recep Soytürk, Ankara, Kilis, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kilis'e vekaleten Merkez Valisi Çakır görevlendirildi - Son Dakika


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