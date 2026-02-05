Kilis Hastanesi 'Anne Dostu' Unvanı Aldı - Son Dakika
Kilis Hastanesi 'Anne Dostu' Unvanı Aldı

05.02.2026 15:43
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'ndan 'Anne Dostu Hastane' unvanı kazandı.

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde güvenli, mahremiyete ve kanıta dayalı sağlık hizmetlerine erişimi, normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığını önceleyen uygulamalar ile hasta güvenliği kriterleri kapsamlı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinin tüm standartları başarıyla karşıladığı tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, Anne Dostu Hastane ünvanının anne ve bebek sağlığını önceleyen nitelikli ve güvenli sağlık hizmetlerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Hastanenin 2026 yılında bu ünvanı alan ilk sağlık tesisi olduğunu ifade eden Arısoy, "Anne ve bebek sağlığını esas alan uygulamaları il genelinde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Hastane, Güncel, Kilis, Son Dakika

