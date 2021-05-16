Kilis'in üçüncü tescilli ürünü zeytinyağı oldu - Son Dakika

Kilis'in üçüncü tescilli ürünü zeytinyağı oldu

16.05.2021 07:30
Kilis'in üçüncü tescilli ürünü zeytinyağı oldu, System.String[]

Zeytinyağı denince genel olarak akla ilk Ege gelir. Oysa Antakya ve Kilis bölgesinin zeytini ve zeytinyağı da kalitesiyle öne çıkıyor.

Zeytinyağı denince genel olarak akla ilk Ege gelir. Oysa Antakya ve Kilis bölgesinin zeytini ve zeytinyağı da kalitesiyle öne çıkıyor.

Bölge mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Kilis zeytinyağı geçen günlerde coğrafi işaretle tescillendi. Böylece Kilis kaymaklı kırma künefe (Kilis çamuru) ve Kilis katmerinden sonra ilin üçüncü ürünü coğrafi işaret aldı.

Kilis'te tarihi Oylum Höyük'te yapılan arkeolojik kazılardan zeytinin bölgedeki tarihinin 4 bin 500 yıl öncesine uzandığı anlaşılıyor. Kilis zeytinyağını farklı kılan da bölgede yetişen zeytinler. İnce kabuğu, küçük çekirdeği ve oldukça yüksek yağ oranıyla (yüzde 40-45) bilinen Kilis zeytini bu niteliğiyle sofralıktan çok yağlık olarak kullanılıyor. Üretilen yağ da yoğun aroması ve baharatlı tadıyla dikkat çekiyor.

İldeki tarımsal amaçlı arazilerin yüzde 16'sı zeytinlik olarak kullanılıyor. Bu da yaklaşık 266 bin dekarlık bir alana ve 3.5 milyona yakın zeytin ağacına denk geliyor. Yıllık ortalama 10 bin tona yakın üretilen zeytinyağı Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 3'üne tekabül ediyor.

Kilis'in üçüncü tescilli ürünü zeytinyağı oldu

Zeytinyağı, Antakya, Kilis, Ege, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kilis'in üçüncü tescilli ürünü zeytinyağı oldu - Son Dakika Magazin


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