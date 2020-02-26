Kilis malkoç deprem ve darbeler türkiye'ye çok zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis malkoç deprem ve darbeler türkiye'ye çok zarar verdi - Son Dakika

Kilis malkoç deprem ve darbeler türkiye'ye çok zarar verdi

6 saat önce

Malkoç Deprem ve darbeler Türkiye'ye çok zarar verdiKAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'ye deprem ve darbelerin çok zarar verdiğini söyledi.

Malkoç Deprem ve darbeler Türkiye'ye çok zarar verdi

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'ye deprem ve darbelerin çok zarar verdiğini söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli temaslarda bulunmak ve konferansa katılmak üzere Kilis'e geldi. İlk olarak Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Malkoç, Vali Recep Soytürk ile görüşerek kente ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Malkoç, Türkiye'de 2 fay hattının bulunduğunu, bunlardan birinin deprem, diğerinin ise darbelerle ilgili olduğunu belirterek, İkisi de Türkiye'ye çok zarar vermiştir. Depremi önlemek mümkün değil. Ama depremin etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almak mümkündür. İşte devletimiz başta cumhurbaşkanımız olmak üzere kentsel dönüşümdü, binaların yenilenmesine kadar, idarenin daha dikkatli tedbirli olması AFAD'dan Kızılay'a Valilerimize kadar, bir çok tedbir alıyorlar. İkinci fay hattı ise darbe fay hattıdır. Türkiye'de her 10 yılda bir darbe olmuştur. 1960, 1971, 1980, 1997'deki 28 Şubat, 2007'de 27 Nisan bildirisi, 2016'da 15 Temmuz darbe girişimi, insan bunları söylerken bile terliyor. Her 10 yılda bir, böyle darbe teşebbüsünün olduğu ülkede birtakım sosyal sıkıntılar oluyor. Darbe demek, 'Cuntacılık' demek, eşkıyalık demek, hukuksuzluk demektir diye konuştu.

Deprem gibi darbelere karşı da tedbirler aldıklarına dikkat çeken Malkoç, Türkiye'nin sosyal yapısını, Türkiye'nin siyasi yapısını, Türkiye'nin ekonomik yapısını mahveden bu darbelerle ilgili de çok güzel tedbirler alındı. Anayasal değişiklikler oldu, yasal değişiklikler oldu. Bu iki fay hattından Türkiye kurtulduğunda daha iyi noktalara geleceğiz dedi.

Kilis malkoç deprem ve darbeler türkiye'ye çok zarar verdi

Şeref Malkoç, Türkiye, Deprem, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğal gaz ithalatı Aralık'ta yüzde 10,5 azaldı
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 18:56:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis malkoç deprem ve darbeler türkiye'ye çok zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]