Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

22.09.2022 16:40
Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kilis sınır hattında 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kilis sınır hattında 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.O.A. ve M.Ş'nin avukatları katıldı.

Sanık M.O.A'nın avukatı Ahmet Melih İnal, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Müvekkilinin doktora çalışmaları kapsamında ABD'de olduğunu savunan İnal, "Müvekkilim Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisidir. Doktora tezini savunmak üzere Türkiye'ye dönüş yapacaktır. Akademik hayatına ilişkin son belgeleri tercümeleri ile birlikte mahkemenize sunmak istiyorum. Dosyadaki eksik hususlar giderilsin." dedi.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

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Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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