Öldürülerek toprağa gömülen anne, oğul ve gelin cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika
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Öldürülerek toprağa gömülen anne, oğul ve gelin cinayetinin zanlıları yakalandı

06.08.2022 18:40
Öldürülerek toprağa gömülen anne, oğul ve gelin cinayetinin zanlıları yakalandı

Kilis'te, 10 yıl önce öldürülerek Afrin Çayı yakınlarında bir araziye gömülen anne, oğul ve gelin cinayetlerinin katil zanlısı olduğu gerekçesiyle uzun zamandır aranan baba ile oğul, Suriye'den Türkiye'ye döndükten sonra 45 günlük teknik ve fiziki takip neticesinde Gaziantep'te...

Kilis'te, 10 yıl önce öldürülerek Afrin Çayı yakınlarında bir araziye gömülen anne, oğul ve gelin cinayetlerinin katil zanlısı olduğu gerekçesiyle uzun zamandır aranan baba ile oğul, Suriye'den Türkiye'ye döndükten sonra 45 günlük teknik ve fiziki takip neticesinde Gaziantep'te saklandıkları apartmanın garaj bölümünde yakalandı. Yakalan 2 kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Olay, 23 Mart 2012 tarihinde Kilis merkeze bağlı Afrin Çayı civarında yaşanmıştı. İddiaya göre, toprağa gömülü olarak bulunan ve Yenigün Gazetesi'nin sahipliğini yapan Emine Düzkaya ile oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Aslan Özoğlu cinayetlerinin zanlılarının gelinin babası A.A. ile kardeşi M.F.A. olduğunu tespit etti. Olay sonrası yakalanarak delil yetersizliğinden serbest bırakılan, daha sonrasında ise olay günü cesetlerin olduğu bölgede oldukları belirlenen katil zanlıları, tekrar yakalanma ihtimali üzerine Suriye'ye kaçmıştı.

Tekrar Türkiye'ye döndüler, 45 günlük teknik ve fiziki takip sonucu yakalandılar

Yargılama sonucunda dosyanın kapanacağını düşünen şüpheliler, yasadışı yollardan yeniden Türkiye'ye dönüş yaptıkları belirlendi. Gaziantep'te oldukları tespit edilen katil zanlıları hakkında 'Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı' çıkarılması sağlandı. Bahse konu zanlılar A.A. ve M.F.A.'nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, şahısların saklanabileceği 5 ayrı adreste 45 günlük teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu üçlü cinayetin katil zanlısı baba ile oğul, Gaziantep'te saklandıkları apartmanın garaj bölümünden kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

Önce yakalandılar sonra tutuklandılar

Yakalanan katil zanlıları, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra olayın yaşandığı Kilis'e getirildi. Yıllar sonra yakalanan katil zanlıları, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KİLİS

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Kilis'te 10 yıl önce toprağa gömülü bulunan 3 cesetle ilgili baba ve oğlu tutuklandı Kilis'te 10 yıl önce toprağa gömülü bulunan 3 cesetle ilgili baba ve oğlu tutuklandı Topçuoğlu ve Özil ailesinin acı günü Topçuoğlu ve Özil ailesinin acı günü
Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülerek toprağa gömülen anne, oğul ve gelin cinayetinin zanlıları yakalandı - Son Dakika

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