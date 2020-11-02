Kilis'te elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te elektrik nakil kablosunu çaldıkları ve satın aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi, merkeze bağlı Uzunlu köyü ve Polateli Dümbüllü köyünde elektrik kablolarının çalındığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, elektrik nakil kablosunu çaldıkları ve satın aldıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olaylarda çalınan 750 metre elektrik kablosu ve 36 kilogram bakır Gaziantep'e götürülürken yolda jandarma tarafından yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 7'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.