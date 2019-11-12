Son Dakika Haberleri: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisi yakınlarında bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, Yaşar Aktürk Mahallesi girişinde yakalandı.

Şüpheli araçtaki Suriye uyruklu L.A'nın göçmen kaçakçılığı yaptığı, 2 düzensiz göçmenin ise Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken zanlı L.A. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinden dayak yiyen kadın, arkadaşlarıyla birlikte eşinin dükkanına molotofkokteyli attı
İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması: FETÖ'den 27 kişiye yakalama kararı 9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:19:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]