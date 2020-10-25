Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada 480 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan sigaraların imha edileceği bildirildi. - GAZİANTEP
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Karkamış sınır kapısında kaçak sigara yakalandı - Son Dakika